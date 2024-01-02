Am Schauplatz: Die Rosenheim-Cops in echtJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 02.01.2024: Am Schauplatz: Die Rosenheim-Cops in echt
49 Min.Folge vom 02.01.2024
Eine Reportage über die erfolgreichen Fernseh-Polizisten und ihre Fans: Seit 20 Jahren ermitteln die Rosenheim-Cops und sie sind Woche für Woche ein Publikums-Hit. Knapp die Hälfte dieser Ära sind „Am Schauplatz“ und die bayrischen Polizisten Sendeplatznachbarn. Es wird also Zeit ihnen einen Besuch abzustatten, hat sich Am Schauplatz-Reporter Alfred Schwarzenberger gedacht. Bildquelle: ORF/Linda Gschwentner
