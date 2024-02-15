Am Schauplatz: Fall ungelöstJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 15.02.2024: Am Schauplatz: Fall ungelöst
Manche Kriminalfälle in Österreich bleiben trotz größter Bemühungen ungeklärt. Die Polizei spricht dann von einem Cold Case. So kommt es vor, dass ein Mensch verschwindet oder zu Tode kommt und niemand weiß, was genau passiert ist. War es ein Unfall oder ein Verbrechen? „Das Schlimmste ist die Ungewissheit“, sind sich Angehörige einig: Am 14. Oktober 2023 verschwand in Linz die 54-jährige Christa. Was man weiß: Sie war in einem Lokal und hat danach bei einem Bekannten übernachtet. Dort soll sie in der Früh die Wohnung verlassen haben. Seit damals fehlt jede Spur. Was ist passiert? Ist sie untergetaucht? Wurde sie entführt und wird irgendwo festgehalten? War es Mord? Ein tragischer Unfall? Die Kinder können nichts ausschließen. „Nach so langer Zeit muss man schon vom Schlimmsten ausgehen“, sagt Sohn Michael. In Vorarlberg ist vor fast sechs Jahren die 26-jährige Gloria verschwunden. Zuletzt gesehen wurde sie in der Bank, als sie eine neue Bankomatkarte beantragt hat. Ein halbes Jahr später wurden Teile ihres Skeletts in den Bergen gefunden. Kleidung, Rucksack und Schuhe fehlen bis heute. Die Umstände ihres Todes bleiben rätselhaft. Mutter Christa will wissen, warum ihre Tochter sterben musste. Für die Polizei ist der Akt geschlossen. „Ich muss einfach erfahren, was an diesem 5. März 2018 passiert ist“, sagt Christa, „vorher kann ich nicht abschließen.“ Gabi aus Wien ist schon seit 34 Jahren abgängig. Damals war sie 29 Jahre alt und wurde zuletzt bei einem Disco-Besuch gesehen. Ihre Schwester Regina, die jetzt Mitte 60 ist, hat die Suche nie aufgegeben. Völlig überraschend gibt es nun neue Hinweise. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Fall ungelöst“ – zu sehen am Donnerstag, dem 15. Februar 2024, um 21.05 Uhr in ORF 2 – rekonstruiert Julia Kovarik diese ungelösten Fälle und begibt sich mit den Angehörigen auf Spurensuche. Bildquelle: ORF