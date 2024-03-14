Am Schauplatz: Mein Liebling kriegt allesJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 14.03.2024: Am Schauplatz: Mein Liebling kriegt alles
1 Min.Folge vom 14.03.2024
Ein Haustier ist kein Tier, heißt es, sondern ein Freund, ein beseeltes Wesen, ein Familienmitglied, für das auch dementsprechend Geld ausgegeben wird. Schätzungen gehen davon aus, dass 2024 die Ausgaben für Haustierfutter erstmals 650 Millionen Euro übersteigen werden. Derzeit leben in Österreichs Haushalten rund zwei Millionen Katzen und 766.000 Hunde. Das Leben mit Vierbeinern und die Liebe zu den Haustieren hat sich in den vergangenen Jahren enorm verändert. Am Schauplatz-Reporterin Gudrun Kampelmüller ist dieser unbändigen Tierliebe nachgegangen und sie hat Menschen getroffen, die sich ein Leben ohne Haustier nicht mehr vorstellen könnten. Bildquelle: ORF
