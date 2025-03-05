30 Jahre Am Schauplatz: Eine Zeitreise mit Peter Resetarits durch 30 Jahre FernsehreportageJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Es war im März 1995, als die erste "Am Schauplatz"-Reportage über die Bildschirme flimmerte. Die Sendung hieß "Der Hausherr" und es ging darin um einen Immobilienspekulanten mit höchst zweifelhaften Methoden. Der Hausherr gab Peter Resetarits in seiner Luxuslimousine ein Interview. Noch vor der Ausstrahlung tauchte er unter. Als er wieder auftauchte, klickten die Handschellen. Ungerechtigkeiten, Alltagssorgen und Alltagskonflikte: Darum geht es beim Schauplatz bis heute. Oft fliegen die Fetzen, oft fließen Tränen. Die Idee ist bis heute: Menschen, die in Medien sonst eher weniger zu Wort kommen, reden zu lassen, Mut zu haben, Bilder und Szenen unkommentiert zu zeigen, um eine möglichst unverfälschte Lebensrealität einzufangen. 2025 feiert das ORF Aushängeschild sein 30 Jahre-Jubiläum. Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner