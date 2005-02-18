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American Chopper

Ein Bike zum Jubiläum 1

DMAXFolge vom 18.02.2005
Ein Bike zum Jubiläum 1

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American Chopper

Folge vom 18.02.2005: Ein Bike zum Jubiläum 1

45 Min.Folge vom 18.02.2005

Eine schwangere Ehefrau im Krankenhaus, Unordnung in der Werkstatt und der immer wieder schreiende Paul sr. - Paul Teutul jr. und Vinnie haben es nicht immer leicht, aber trotzdem bauen sie einzigartige Motorräder. In dieser Episode der Dokumentarserie "American Chopper" wagen sich die beiden an ein Theme-Bike für das Unternehmen Miller Electric.

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