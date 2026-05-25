American Dad
Folge 13: Gemeine Francine
21 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Francine stellt sich einer neuen Herausforderung und tritt an Steves Schule eine Stelle als Vertrauenslehrerin an. In ihrer Schulzeit wurde sie gemobbt - und so genießt Francine plötzlich die Aufmerksamkeit der coolen Kids. Das führt allerdings dazu, dass sie die Belange ihres eigenen Sohnes vernachlässigt, um ihre neuen Freundinnen zu beeindrucken.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-18: Walt Disney Company Germany GmbH