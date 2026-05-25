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Gemeine Francine

ProSieben FUNStaffel 14Folge 13vom 25.05.2026
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Folge 13: Gemeine Francine

21 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Francine stellt sich einer neuen Herausforderung und tritt an Steves Schule eine Stelle als Vertrauenslehrerin an. In ihrer Schulzeit wurde sie gemobbt - und so genießt Francine plötzlich die Aufmerksamkeit der coolen Kids. Das führt allerdings dazu, dass sie die Belange ihres eigenen Sohnes vernachlässigt, um ihre neuen Freundinnen zu beeindrucken.

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