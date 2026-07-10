Hayley hört die SignaleJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 6: Hayley hört die Signale
21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Als Hayley herausfindet, dass die CIA ihren Angestellten untragbare Arbeitsbedingungen zumutet, zettelt sie einen Streik an. Lediglich bei Stan stößt sie auf Ablehnung. Das stört Hayley allerdings wenig, denn Bullock honoriert das gezeigte Interesse der jungen Frau und versucht, sie für sein Team anzuwerben.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH