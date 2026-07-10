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Hayley hört die Signale

ProSieben FUNStaffel 14Folge 6vom 10.07.2026
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Folge 6: Hayley hört die Signale

21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Als Hayley herausfindet, dass die CIA ihren Angestellten untragbare Arbeitsbedingungen zumutet, zettelt sie einen Streik an. Lediglich bei Stan stößt sie auf Ablehnung. Das stört Hayley allerdings wenig, denn Bullock honoriert das gezeigte Interesse der jungen Frau und versucht, sie für sein Team anzuwerben.

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