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Funnyish Games

ProSieben FUNStaffel 15Folge 7vom 17.07.2026
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American Dad

Folge 7: Funnyish Games

21 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Nachdem eine Familie in der Nachbarschaft ausgeraubt wurde, will Stan ein Sicherheitssystem in seinem Haus installieren lassen. Allerdings erfüllt kein Dienstleister seine hohen Ansprüche, weshalb er sein Heim in Eigenregie absichert. Steve freut sich derweil auf seine ersten Tage am College. Zufällig landet er im gleichen Kurs wie seine Schwester. Er gibt sich alle Mühe, während Hayley keinen Finger rührt und dennoch in den Prüfungen besser abschneidet als ihr fleißiger Bruder.

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