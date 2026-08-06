American Dad
Folge 21: Verdammt, Stan!
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Francine und Stan suchen nach einem neuen gemeinsamen Hobby. Während sich seine Frau fürs Fliegenfischen begeistert, hält Stan äußerst wenig davon. Er baut kurzerhand einen Staudamm, um den Fluss trocken zu legen, in dem Francine angeln möchte.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH