Und täglich grüßt ...Jetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 24: Und täglich grüßt ...
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Stan ist mit dem bisherigen Verlauf der Weihnachtsfeste ganz und gar nicht zufrieden. Er will, dass seine Familie endlich das perfekte Weihnachten zusammen feiert. Dafür verlangt er so einiges von Steve, Hayley und Francine. Als sein Plan jedoch schrecklich schiefgeht, findet er zufällig einen Weg für einen Neuanfang - oder zwei, oder drei.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH