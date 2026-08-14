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Der Resthaarkünstler

ProSieben FUNStaffel 17Folge 15vom 14.08.2026
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Folge 15: Der Resthaarkünstler

21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

In einem Streit konfrontiert Steve seinen Vater mit dessen Glatze. Weil er schon lange unter seiner schwindenden Haarpracht leidet, legt sich Stan unters Messer. Roger will ihm im Anschluss eine tolle Frisur zaubern, trifft damit jedoch nicht Stans Geschmack. Ein folgenreicher Streit entbrennt zwischen den beiden.

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