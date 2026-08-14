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ProSieben FUNStaffel 17Folge 16vom 14.08.2026
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American Dad

Folge 16: Viel Plot

21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Familie Smith macht sich auf den Weg zu ihrem Familienpicknick. Das veranstalten sie wie immer auf dem Grundstück des Familiengrabs, doch ihre zukünftigen Ruhestätten sind bereits belegt. Stan gesteht, dass er sie vor einer Weile verkauft hat, um schnell an Geld zu kommen. Nun muss er versuchen, die Gräber zurückzukaufen, wenn er seine Liebsten nicht noch mehr verärgern will.

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