American Dad
Folge 16: Viel Plot
21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Familie Smith macht sich auf den Weg zu ihrem Familienpicknick. Das veranstalten sie wie immer auf dem Grundstück des Familiengrabs, doch ihre zukünftigen Ruhestätten sind bereits belegt. Stan gesteht, dass er sie vor einer Weile verkauft hat, um schnell an Geld zu kommen. Nun muss er versuchen, die Gräber zurückzukaufen, wenn er seine Liebsten nicht noch mehr verärgern will.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-18: Walt Disney Company Germany GmbH