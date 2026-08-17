Dr. Sundersons SonnenanbeterJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 18: Dr. Sundersons Sonnenanbeter
21 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Roger schlüpft in die Rolle von Dr. Sunderson, der sich für die Umwelt einsetzt und dafür eine Firma für Solarenergie gründet. Hayley und Jeff sind begeistert und wollen Roger unterstützen. Doch das Alien lehnt die Hilfe rigoros ab.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-18: Walt Disney Company Germany GmbH