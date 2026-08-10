Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
American Dad

Die Lachgas-Mafia

ProSieben FUNStaffel 17Folge 4vom 10.08.2026
Joyn+
Die Lachgas-Mafia

Die Lachgas-MafiaJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 4: Die Lachgas-Mafia

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Steve ist frustriert: Jeder in seiner Klasse hat einen großen Bruder, mit dem er coole Sachen unternehmen kann. Steve wiederum hat nur Hayley. Dann wird ihm jedoch klar, dass seine Schwester verheiratet ist. Jeff soll also als großer Bruder einspringen - und er macht diesen Job zu Steves Überraschung gar nicht so schlecht.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 3 Staffeln und Folgen