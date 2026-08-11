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Roger hat den Biss verloren

ProSieben FUNStaffel 17Folge 7vom 11.08.2026
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Folge 7: Roger hat den Biss verloren

21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Francine und der Rest von Familie Smith kritisieren Rogers Alter Egos. In letzter Zeit scheint sich das Alien immer weniger Mühe bei der Entwicklung seiner Rollen zu geben. Das Feedback will Roger jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Er versucht alles, um zu zeigen, was er kann.

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