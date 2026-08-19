American Dad
Folge 2: Schickimicki
21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Stan wird von seinem Boss zu einem BBQ eingeladen. Er hofft darauf, in entspannter Atmosphäre seine Karrierechancen zu verbessern. Dann aber entdeckt der CIA-Agent den Dress-Code und ist schockiert: Er soll sommerlich-leger erscheinen. Dabei fühlt sich Stan nur in seinen Anzügen wohl. Während die anderen Gäste also in Shorts und Bikini zur Party kommen, taucht Stan im Anzug bei seinem Chef auf und gerät mächtig ins Schwitzen.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-18: Walt Disney Company Germany GmbH