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ProSieben FUNStaffel 18Folge 2vom 19.08.2026
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American Dad

Folge 2: Schickimicki

21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Stan wird von seinem Boss zu einem BBQ eingeladen. Er hofft darauf, in entspannter Atmosphäre seine Karrierechancen zu verbessern. Dann aber entdeckt der CIA-Agent den Dress-Code und ist schockiert: Er soll sommerlich-leger erscheinen. Dabei fühlt sich Stan nur in seinen Anzügen wohl. Während die anderen Gäste also in Shorts und Bikini zur Party kommen, taucht Stan im Anzug bei seinem Chef auf und gerät mächtig ins Schwitzen.

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