American Dad
Folge 21: Echos
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16
Steve ist auf der Suche nach einem passenden Praktikumsplatz. Er macht sich die Entscheidung nicht leicht, schließlich will er mal Karriere machen. Der Schüler möchte mehr erreichen als der Rest seiner Familie. Sein Ehrgeiz bringt ihn bald aber in eine äußerst gefährliche Situation.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH