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ProSieben FUNStaffel 18Folge 21vom 10.08.2026
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Folge 21: Echos

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16

Steve ist auf der Suche nach einem passenden Praktikumsplatz. Er macht sich die Entscheidung nicht leicht, schließlich will er mal Karriere machen. Der Schüler möchte mehr erreichen als der Rest seiner Familie. Sein Ehrgeiz bringt ihn bald aber in eine äußerst gefährliche Situation.

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