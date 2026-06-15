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Petticoats und Pomade

ProSieben FUNStaffel 18Folge 6vom 15.06.2026
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Folge 6: Petticoats und Pomade

21 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Jeden Morgen besucht Stan das Diner "Johnny 50's". Doch eines Tages erzählt ihm der Inhaber, dass der Laden schließen wird. Weil er das nicht akzeptieren will, beschließt Stan, sein Lieblingslokal zu retten. Dafür muss er sich allerdings eine Menge einfallen lassen, denn kaum jemand interessiert sich noch für die 50er Jahre.

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