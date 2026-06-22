Ein Lied von Messern und FeuersJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 8: Ein Lied von Messern und Feuers
21 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Stan hat einen Wutanfall und lässt seine gesamte Familie dafür büßen. Wenn es nicht nach seinem Willen geht, benimmt sich der CIA-Agent wie ein trotziges Kind. Auslöser ist dieses Mal ein Gewinnspiel der örtlichen Feuerwehr, bei dem Francine als Siegerin hervorgeht. Als sie ihm den Preis überlässt, beruhigt sich Stan allmählich wieder. Doch es dauert nicht lange, bis sein Frust zurückkehrt. Um ihren Mann zufriedenzustellen, überschreitet Francine die Grenzen der Legalität.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH