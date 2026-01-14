Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Food Trip - mit Guy Fieri

Alligatoren und Butterkrebse

ProSieben MAXXStaffel 29Folge 13vom 14.01.2026
Alligatoren und Butterkrebse

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 13: Alligatoren und Butterkrebse

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Guy Fieri besucht unterschiedliche Lokale in New Orleans, Louisiana. "Piece of Meat" ist eine Metzgerei mit angrenzendem Restaurant. Leighann Smith und ihr Partner Daniel verarbeiten alles vom Tier, und kreieren innovative Gerichte, wie Boudin-Frühlingsrollen. Bei "Seither's Seafood" gibt es köstliche Meeresfrüchte, die von Inhaber und Koch Jason Seither auf kreative Art zubereitet werden. Unter anderem bietet er einen frittierten Butterkrebs an.

