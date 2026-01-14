Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Food Trip - mit Guy Fieri

ProSieven MAXXStaffel 29Folge 16vom 14.01.2026
Folge 16: Alles andere als normal

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Josh Kaner und seine Frau Paige haben ihre Jobs in der Musikbranche aufgegeben und ein Restaurant in Austin, Texas, eröffnet. Bei "Pieous" bieten sie einen spannenden Mix aus Pizza, Gebäck, Brot und leckerer Pastrami an. Im Westen der Stadt schaut Guy Fieri bei "Hankook Taqueria" vorbei. Hier gibt es außergewöhnliche Kombinationen aus koreanischem und mexikanischem Essen, wie die Tacos mit Fried Chicken.

ProSieben MAXX
