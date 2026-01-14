Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Food Trip - mit Guy Fieri

Kochen für den Wiederaufbau

ProSieben MAXXStaffel 29Folge 18vom 14.01.2026
Kochen für den Wiederaufbau

Kochen für den WiederaufbauJetzt kostenlos streamen

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 18: Kochen für den Wiederaufbau

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Guy Fieri fokussiert sich auf die Restaurant-Szene der Stadt Chico, die vom verheerendsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens schwer getroffen wurde. "The Banshee" ist eine Bar mit internationaler Speisekarte. Küchenchef und Inhaber Will Brady lässt sich vor allem von asiatischen Einflüssen inspirieren. Seit 30 Jahren trifft sich die Bevölkerung von Chico bei "Upper Crust". Ryan Derra zeigt Guy, wie er das beliebte Chili mit schwarzen Bohnen zubereitet.

Weitere Folgen in Staffel 29

Alle Staffeln im Überblick

American Food Trip - mit Guy Fieri
ProSieben MAXX
American Food Trip - mit Guy Fieri

American Food Trip - mit Guy Fieri

Alle 1 Staffeln und Folgen