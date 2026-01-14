Kochen für den WiederaufbauJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 18: Kochen für den Wiederaufbau
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Guy Fieri fokussiert sich auf die Restaurant-Szene der Stadt Chico, die vom verheerendsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens schwer getroffen wurde. "The Banshee" ist eine Bar mit internationaler Speisekarte. Küchenchef und Inhaber Will Brady lässt sich vor allem von asiatischen Einflüssen inspirieren. Seit 30 Jahren trifft sich die Bevölkerung von Chico bei "Upper Crust". Ryan Derra zeigt Guy, wie er das beliebte Chili mit schwarzen Bohnen zubereitet.
Weitere Folgen in Staffel 29
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Food Trip - mit Guy Fieri
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/