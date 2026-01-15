Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 29Folge 19vom 15.01.2026
Folge 19: Eine kochende Ingenieurin und die süßesten Versuchungen

21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Danielle Ius hat als Kellnerin bei "Sin of Cortez" in Chico, Kalifornien, angefangen. Mittlerweile hat sie das Restaurant übernommen und bietet köstliches Frühstück, wie den French Toast mit selbstgebackenem Zimt-Brot, an. Anschließend besucht Guy Fieri "Ethos Bakery & Café" in Richland, Washington. Die gelernte Ingenieurin Angela Kora stellt ihre Backwaren alle selbst her und nutzt dafür ausschließlich regionale Produkte.

ProSieben MAXX
