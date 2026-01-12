Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Food Trip - mit Guy Fieri

Von der Farm auf den Tisch

ProSieben MAXXStaffel 29Folge 3vom 12.01.2026
Von der Farm auf den Tisch

Von der Farm auf den TischJetzt kostenlos streamen

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 3: Von der Farm auf den Tisch

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Scott und Nicole Peterson besitzen ein Restaurant und eine Farm in Bozeman, Montana. So können sie ihre Lebensmittel selbst produzieren und im "Storm Castle Café" anbieten. Guy Fieri hilft bei der Zubereitung eines Frühstücks aus Bohnen, Käse und Schweinefleisch. In Little Rock, Arkansas, haben sich zwei Uni-Kollegen zusammengeschlossen, um die "Flyaway Brewing Company" zu eröffnen. Das Lokal ist für die Kombination aus Bier und Brezeln bekannt.

Weitere Folgen in Staffel 29

Alle Staffeln im Überblick

American Food Trip - mit Guy Fieri
ProSieben MAXX
American Food Trip - mit Guy Fieri

American Food Trip - mit Guy Fieri

Alle 1 Staffeln und Folgen