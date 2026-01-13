Regionale SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 8: Regionale Spezialitäten
20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
In seiner Heimat Santa Rosa, Kalifornien, gibt es für Guy Fieri authentisch mexikanisches Essen. Bei "Taqueria Molcajetes" werden die feurig scharfen Gerichte in einem traditionellen Mörser serviert. Bei "Ma Harper's Creole Kitchen? in San Antonio, Texas, steht die 89-jährige Inhaberin noch selbst hinter dem Herd und begeistert ihre Gäste mit köstlicher Südstaaten-Küche.
American Food Trip - mit Guy Fieri
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/