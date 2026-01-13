Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Food Trip - mit Guy Fieri

Regionale Spezialitäten

ProSieben MAXXStaffel 29Folge 8vom 13.01.2026
Regionale Spezialitäten

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 8: Regionale Spezialitäten

20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

In seiner Heimat Santa Rosa, Kalifornien, gibt es für Guy Fieri authentisch mexikanisches Essen. Bei "Taqueria Molcajetes" werden die feurig scharfen Gerichte in einem traditionellen Mörser serviert. Bei "Ma Harper's Creole Kitchen? in San Antonio, Texas, steht die 89-jährige Inhaberin noch selbst hinter dem Herd und begeistert ihre Gäste mit köstlicher Südstaaten-Küche.

