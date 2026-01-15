Nicht Fisch und nicht FleischJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 1: Nicht Fisch und nicht Fleisch
21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Bei "Marjie's Grill" in New Orleans, Louisiana, werden heimische Zutaten mit asiatischen Gewürzen kombiniert, wodurch Gerichte wie das Honig-Butter-Hähnchen entstehen. Bei "Turkey and the Wolf" gibt es ausgefallene Sandwiches - Küchenchef Mason Hereford ist für seine einfallsreichen kulinarischen Kreationen wie die Schweinekopf-Tacos bekannt.
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/