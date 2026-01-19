Frittierte Tamales mit Kichererbsen PommesJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 12: Frittierte Tamales mit Kichererbsen Pommes
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Michael Smith ist ein preisgekrönter, innovativer Koch, der seit über 25 Jahren im Dienst ist. In seinem Lokal "Extra Virgin" in Kansas City, Missouri, bietet er mediterrane Tapas an. Darunter gibt es auch ausgefallene Gerichte wie die Entenzungen-Tacos. Bei Jose und Carlos probiert Guy Fieri Pupusas und Kichererbsen-Pommes. Die Freunde haben sich auf der Kochschule in El Paso, Texas, kennengelernt und anschließend ihr eigenes Restaurant "Delight" eröffnet.
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/