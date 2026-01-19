Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Food Trip - mit Guy Fieri

Frittierte Tamales mit Kichererbsen Pommes

ProSieben MAXXStaffel 30Folge 12vom 19.01.2026
Frittierte Tamales mit Kichererbsen Pommes

Frittierte Tamales mit Kichererbsen PommesJetzt kostenlos streamen

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 12: Frittierte Tamales mit Kichererbsen Pommes

21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Michael Smith ist ein preisgekrönter, innovativer Koch, der seit über 25 Jahren im Dienst ist. In seinem Lokal "Extra Virgin" in Kansas City, Missouri, bietet er mediterrane Tapas an. Darunter gibt es auch ausgefallene Gerichte wie die Entenzungen-Tacos. Bei Jose und Carlos probiert Guy Fieri Pupusas und Kichererbsen-Pommes. Die Freunde haben sich auf der Kochschule in El Paso, Texas, kennengelernt und anschließend ihr eigenes Restaurant "Delight" eröffnet.

Weitere Folgen in Staffel 30

Alle Staffeln im Überblick

American Food Trip - mit Guy Fieri
ProSieben MAXX
American Food Trip - mit Guy Fieri

American Food Trip - mit Guy Fieri

Alle 2 Staffeln und Folgen