American Food Trip - mit Guy Fieri

ProSieben MAXXStaffel 30Folge 16vom 19.01.2026
Folge 16: Abseits des Mainstreams

21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Moderator und Koch Guy Fieri reist quer durch die Vereinigten Staaten und besucht dort Diner, Drive-Ins und Spelunken, die für ihr grandioses und außergewöhnliches Essen bekannt sind. Jede Folge hat ein bestimmtes kulinarisches Thema, und Guy besucht thematisch passende Lokale, interagiert mit den Köchen und gibt seine Meinung zum Essen ab.

