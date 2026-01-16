Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Food Trip - mit Guy Fieri

Multikulti-Tacos und ein veganer Mexikaner

ProSieben MAXXStaffel 30Folge 9vom 16.01.2026
Multikulti-Tacos und ein veganer Mexikaner

Multikulti-Tacos und ein veganer MexikanerJetzt kostenlos streamen

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 9: Multikulti-Tacos und ein veganer Mexikaner

21 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Bei der "Kansas City Taco Company" werden Multikulti-Tacos serviert. Inhaber Arthur Leduc will mit seinen Kreationen den Geschmack der Region einfangen und serviert Gerichte wie den Cowboy Junkie, einen Burrito mit Käse und Schweinefleisch. In El Paso, Texas, gibt es einen Food Truck, der sich auf veganes mexikanisches Essen spezialisiert hat. Edgar Delfin zeigt Guy Fieri, wie er seine fleischlosen Alternativen zubereitet.

Weitere Folgen in Staffel 30

Alle Staffeln im Überblick

American Food Trip - mit Guy Fieri
ProSieben MAXX
American Food Trip - mit Guy Fieri

American Food Trip - mit Guy Fieri

Alle 2 Staffeln und Folgen