80 Min.Folge vom 28.10.2025
Österreichs Football-Nationalteam der Herren hat sich am Dienstag zum zweiten Mal in Folge zum Europameister gekürt. Die Mannschaft von Head-Coach Max Sommer gewann beim Final Four in Deutschland das Endspiel gegen Finnland mit 27:0 und holte den zweiten Titel. Vor zwei Jahren hatten die Österreicher auch den fünffachen Rekordeuropameister bezwungen.
