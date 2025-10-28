Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF SPORT +Staffel 1Folge 7vom 28.10.2025
80 Min.Folge vom 28.10.2025

Österreichs Football-Nationalteam der Herren hat sich am Dienstag zum zweiten Mal in Folge zum Europameister gekürt. Die Mannschaft von Head-Coach Max Sommer gewann beim Final Four in Deutschland das Endspiel gegen Finnland mit 27:0 und holte den zweiten Titel. Vor zwei Jahren hatten die Österreicher auch den fünffachen Rekordeuropameister bezwungen.

