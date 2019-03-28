American Monster
Folge vom 28.03.2019: Leben für die Kamera
45 Min.Folge vom 28.03.2019Ab 12
Video Blogger Samantha Ibarra aus Mount Pleasant, Texas, führt ein Leben vor der Kamera. Täglich postet sie Szenen aus ihrem Alltag mit Ehemann Ernie und ihren beiden Zwillingspärchen, von denen die ersten aus einer früheren Beziehung stammen. Arbeiten kann sie mit ihren vier Kids nicht, deshalb muss Ernie für die sechsköpfige Familie aufkommen und nimmt einen Zweitjob an. Doch je mehr Samantha aus ihrem Privatleben postet, desto unwohler fühlt sich Ernie - bis ein schrecklicher Vorfall das Leben der Familie schließlich aus den Angeln hebt: Eines Nachts brechen drei Männer in ihr Haus ein, fesseln Samantha und kidnappen Ernie unter Waffengewalt.
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
