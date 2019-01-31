American Monster
Folge vom 31.01.2019: Killerkommando
45 Min.Folge vom 31.01.2019Ab 12
Nathan Paet und Michelle heiraten nach der High-School, bekommen vier Kinder und führen ein perfektes Leben. Nathan arbeitet bei der Air Force in Alaska. Alles wirkt harmonisch, als sich die Familie zur Hochzeit von Nats Bruder auf Hawaii trifft. Privatvideos zeigen sie lachend und glücklich. Doch die fröhlichen Tage sind gezählt: Nat wird auf die Air Force Base in Las Vegas versetzt, kauft dort ein Haus und halst sich jede Menge Schulden auf. Michelle ist unzufrieden und das Traumpaar driftet auseinander. Als an einem Dezembermorgen ein Notruf eingeht, sind die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten im Haus der Paets. Doch Nathans Schusswunde im Hals ist tödlich.
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Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.