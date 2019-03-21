American Monster
Folge vom 21.03.2019: Vergesst mich nicht
44 Min.Folge vom 21.03.2019Ab 12
Franklin „Punkie“ Harrod fährt für sein Leben gern mit Kumpel Jerry Trussell waghalsige Autorennen auf dem 81 Speedway in Wichita, Kansas. Zu gerne - für den Geschmack seiner Frau Kelly. Trotz harmonischer Heim-Videos, die das glückliche Familienleben der Harrods zeigen, fühlt sich Kelly einsam und beklagt sich, dass sie ihre zwei Töchter alleine großzieht. Als Jerry und Gattin Tammy aus finanziellen Gründen bei den Harrods einziehen, scheint sich die Stimmung zu entspannen, doch dann verschwindet Punkie eines Tages. Kelly glaubt, dass ihr Mann sie verlassen hat, aber die Ermittler stoßen auf eine seltsame Spur, die zur grauenvollen Wahrheit führt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.