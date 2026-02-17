American Monster
Folge vom 17.02.2026: Das Lügengebäude
44 Min.
Amanda Schmitt lebt ihren Traum: Als engagierte Grundschullehrerin erfüllt sie sich den Wunsch, mit Kindern zu arbeiten und ihnen Halt zu geben. Als sie den wohlhabenden Finanzberater John Grazioli kennenlernt, scheint ihr Glück vollkommen. Er überschüttet sie mit Aufmerksamkeit, Luxus und Zukunftsversprechen. Doch hinter der Fassade der perfekten Ehe verbergen sich Lügen, finanzielle Abgründe und Manipulation. Nur wenige Monate nach der Traumhochzeit endet Amandas Märchen tödlich. Die Ermittlungen decken Johns Doppelleben auf – und zeigen, wie aus scheinbarer Liebe ein eiskaltes Verbrechen wird.
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
