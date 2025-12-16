American Monster
Folge vom 16.12.2025: Tod eines Freigeistes
45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Cassie Golonin ist in Fort Smith, Arkansas, die beliebteste Bardame der Stadt. Mit ihrem Faible für Punkrock, Tattoos und Piercings zieht sie alle in ihren Bann. Heimvideos zeigen sie mit ihrem zweiten Ehemann Brent Cotta und ihren zwei Kindern als glückliche Familie. Doch kurz vor Silvester verschwindet Cassie spurlos. Brent beteiligt sich an der Suche, die bald landesweit Aufmerksamkeit erregt. Familie und Freunde hoffen verzweifelt – bis ein flaches Grab entdeckt wird. Handy-Daten führen die Ermittler schließlich zur schockierenden Wahrheit über das tragische Schicksal der lebensfrohen Cassie.
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.