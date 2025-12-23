In guten wie in schlechten ZeitenJetzt kostenlos streamen
American Monster
Folge vom 23.12.2025: In guten wie in schlechten Zeiten
44 Min. Ab 12
Beth Spaulding ist eine aufstrebende Fotografin, als sie bei einem Blind Date den gutaussehenden Jason Risenburg kennenlernt. Heimvideos zeigen die liebevolle Beziehung der beiden, während Beths Familie Jason wie einen Sohn aufnimmt. Doch das Eheleben verläuft problematisch: Als Beth nach einer OP starke Schmerzmittel braucht und Jason selbst süchtig wird, verwandelt sich ihre Liebe in Kontrolle und Verzweiflung. Eines Nachts endet alles in einer Tragödie. Doch erst eine verstörende Internetrecherche enthüllt, was wirklich geschah – und dass der Mann, dem Beth am meisten vertraute, ihr größter Feind war.
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.