American Monster
Folge vom 07.04.2026: Vier Freunde
44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
In Tellico Plains, Tennessee, bleiben Geheimnisse nie lange verborgen. Als Katrina Strickland erfährt, dass ihr Ex-Mann Mike ausgerechnet zu ihrer besten Freundin Marie gezogen ist – und die beiden heimlich heiraten – brodelt es in der Kleinstadt wochenlang vor Gerüchten. Freundschaften zerbrechen und die Gemeinschaft beobachtet jedes Detail mit scharfem Blick. Doch der größte Skandal steht noch bevor: Eines Tages wird Mike in seiner eigenen Einfahrt erschossen aufgefunden. Was folgt, ist ein Strudel aus Verdächtigungen, verletzten Gefühlen und einer Wahrheit, die Tellico Plains für immer verändern wird.
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Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.