Amerikas heiße Grenze

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 10vom 14.10.2025
Paradies für Schmuggler

Paradies für Schmuggler

Folge 10: Paradies für Schmuggler

46 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Die Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit will einen hochrangigen Kriminellen nach San Juan transportieren, während die US-Grenzschützer in der gefährlichen Mona-Passage ein kleines Drogen-Transportschiff entdecken. Doch damit nicht genug, denn die Grenzschützer erhalten schließlich die Information, dass ein möglicher Drogenschmuggler sich seinen Weg aus der Dominikanischen Republik nach Puerto Rico gebahnt hat ...

