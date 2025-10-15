Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amerikas heiße Grenze

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 12vom 15.10.2025
Unmengen an Geld

Amerikas heiße Grenze

Folge 12: Unmengen an Geld

45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Die langen Küsten Puerto Ricos machen es den Grenzschützern besonders schwer, illegale Einwanderer und Drogenschmuggler ausfindig zu machen. Doch die Agenten des Ministeriums für Innere Sicherheit in Puerto Rico kämpfen rund um die Uhr gegen gewalttätige Kriminelle, Diebesbanden und den immerwährenden Austausch von Drogen und Unmengen an Geld.

Amerikas heiße Grenze
Amerikas heiße Grenze

