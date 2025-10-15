Staffel 4Folge 12vom 15.10.2025
Unmengen an GeldJetzt kostenlos streamen
Amerikas heiße Grenze
Folge 12: Unmengen an Geld
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Die langen Küsten Puerto Ricos machen es den Grenzschützern besonders schwer, illegale Einwanderer und Drogenschmuggler ausfindig zu machen. Doch die Agenten des Ministeriums für Innere Sicherheit in Puerto Rico kämpfen rund um die Uhr gegen gewalttätige Kriminelle, Diebesbanden und den immerwährenden Austausch von Drogen und Unmengen an Geld.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amerikas heiße Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fox NCG Distribution (UK) Limited