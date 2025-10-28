Auf der Olympic PeninsulaJetzt kostenlos streamen
Amerikas Westküste - 3000 Kilometer Abenteuer am Pazifik
Folge 2: Auf der Olympic Peninsula
47 Min.Folge vom 28.10.2025
Mit dem Gravelbike erkundet der Fotograf und Extremradler Dirk Rohrbach die raue Schönheit der Olympic Peninsula und trifft auf einzigartige Menschen und Geschichten. Zwischen wilden Küsten, mystischen Regenwäldern und kuriosen Funden in John’s Beachcombing Museum erlebt er Amerikas Westküste von ihrer faszinierendsten Seite.
