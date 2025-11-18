Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amerikas Westküste - 3000 Kilometer Abenteuer am Pazifik

Durch Southern California zur mexikanischen Grenze

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 18.11.2025
Durch Southern California zur mexikanischen Grenze

Durch Southern California zur mexikanischen GrenzeJetzt kostenlos streamen

Amerikas Westküste - 3000 Kilometer Abenteuer am Pazifik

Folge 5: Durch Southern California zur mexikanischen Grenze

48 Min.Folge vom 18.11.2025

Der Pacific Coast Highway: Eine Traumstraße voller Abenteuer, atemberaubender Natur und faszinierender Begegnungen. Der Fotograf und Extremradler Dirk Rohrbach erlebt Big Sur, surft mit einem Künstler aus Santa Cruz, probiert Katzenyoga in Santa Barbara und endet seine 3.000 Kilometer lange Reise spektakulär an der mexikanischen Grenze.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amerikas Westküste - 3000 Kilometer Abenteuer am Pazifik
ServusTV
Amerikas Westküste - 3000 Kilometer Abenteuer am Pazifik

Amerikas Westküste - 3000 Kilometer Abenteuer am Pazifik

Alle 1 Staffeln und Folgen