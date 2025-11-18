Durch Southern California zur mexikanischen GrenzeJetzt kostenlos streamen
Amerikas Westküste - 3000 Kilometer Abenteuer am Pazifik
Folge 5: Durch Southern California zur mexikanischen Grenze
48 Min.Folge vom 18.11.2025
Der Pacific Coast Highway: Eine Traumstraße voller Abenteuer, atemberaubender Natur und faszinierender Begegnungen. Der Fotograf und Extremradler Dirk Rohrbach erlebt Big Sur, surft mit einem Künstler aus Santa Cruz, probiert Katzenyoga in Santa Barbara und endet seine 3.000 Kilometer lange Reise spektakulär an der mexikanischen Grenze.
