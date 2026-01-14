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Amika

Schonfrist für Merel

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
Schonfrist für Merel

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Amika

Folge 21: Schonfrist für Merel

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lisa und Leonie machen Oliver das Leben schwer. Beide behaupten, dass er ihnen in der letzten Nacht die Ehe versprochen hat. Oliver versucht, die beiden Mädchen voreinander zu verstecken. Jan ist weiterhin auf der Suche nach dem Schuldigen, der für den Ausbruch von Amika verantwortlich ist. Marie-Luise und Marie-Claire gehen immer noch davon aus, dass Merel das Pferd freigelassen hat, um Marie-Claires Glück mit Casper zu zerstören.

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