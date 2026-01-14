Amika
Folge 21: Schonfrist für Merel
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lisa und Leonie machen Oliver das Leben schwer. Beide behaupten, dass er ihnen in der letzten Nacht die Ehe versprochen hat. Oliver versucht, die beiden Mädchen voreinander zu verstecken. Jan ist weiterhin auf der Suche nach dem Schuldigen, der für den Ausbruch von Amika verantwortlich ist. Marie-Luise und Marie-Claire gehen immer noch davon aus, dass Merel das Pferd freigelassen hat, um Marie-Claires Glück mit Casper zu zerstören.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: Studio100