Folge 22: Merel muss bleiben!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jan beichtet Merel, dass er nichts für sie tun kann, weil er von Marie-Luise unter Druck gesetzt wird. Marie-Luise droht ihm, seiner kleinen Schwester das Reiten zu verbieten, falls er ihrem Mann Herbert erzählt, dass Amika in den alten, verrotteten Stall gesperrt wurde, weil Marie-Claire nicht in der Lage ist, ihn zu reiten. Jasmin und Julie sind sich einig, dass sie Merel auf dem Reiterhof behalten wollen. Sie veranstalten eine kleine Demonstration mit Topfschlagen und Rufen wie "Merel muss bleiben".
