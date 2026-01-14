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Amika

Pferdeverbot für Merel

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Pferdeverbot für Merel

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Amika

Folge 25: Pferdeverbot für Merel

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Till bringt seiner Tochter Merel das Frühstück ans Bett und entschuldigt sich für seinen Wutausbruch vom letzten Abend. Dennoch sagt er Herrn De La Fayette, dass seine Tochter nicht mehr auf den Reiterhof kommen wird. Er hofft sehr, dass Merel für seine Angst vor Pferden Verständnis aufbringt. Herbert De La Fayette versucht herauszufinden, was mit Amika passiert ist. Doch niemand sagt ihm die Wahrheit.

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