Traurige Erinnerungen

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ricardo Braun, der dubiose Pferdehändler, hat sich dafür entschieden, Amika zu kaufen. Marie-Claire präsentiert es ihren Eltern, als hätte sie etwas ganz Besonderes in die Wege geleitet. Ihr Vater ist überrascht, aber immer noch nicht misstrauisch. Till macht einen Ausflug in die Vergangenheit. Er sieht sich die Videos seiner verunglückten Frau an. Dabei entdeckt er, dass Merel schon als kleines Mädchen überglücklich war, wenn sie bei ihrer Mutter und den Pferden sein konnte.

