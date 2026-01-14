Amika
Folge 34: Eine Chance für Amika
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Herbert und Marie-Luise freuen sich darüber, dass ihr Reitstall für die Showspring- Meisterschaft, die nur alle vier Jahre stattfindet, ausgewählt wurde. Herbert ist allerdings auch traurig, dass sein schönstes Pferd, nämlich Amika, sehr wahrscheinlich nicht antreten kann. Marie-Luise versucht ihn zu trösten, indem sie ihn darauf hinweist, dass sie auch noch andere schöne Pferde haben.
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Studio100