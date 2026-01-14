Merel lüftet ihr GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Folge 35: Merel lüftet ihr Geheimnis
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire schmiedet weiterhin raffinierte Pläne, um ihre Gegenspielerin Florence auszuschalten. Als Jan so gar nicht locker lassen will, und weiterhin versucht, Merel davon zu überzeugen, mit Amika am Turnier teilzunehmen, sieht Merel keine andere Möglichkeit mehr, als ihm die Wahrheit zu sagen. Sie erzählt ihm, dass sie mit 6 Jahren ihre Mutter durch einen Reitunfall verloren hat. Jan ist schockiert und zieht sich erst mal zurück.
