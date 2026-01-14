Amika
Folge 40: Eine gemeine Intrige
Till will sich bei einem Förderverein für eine Erfindung bewerben. Er schwankt zwischen dem aufblasbaren Anzug-Zelt und dem automatischen Regenschirm. Merel rät ihm erst zum aufblasbaren Anzug-Zelt. Als sie aber merkt, dass ihr Vater darin zu ersticken droht, empfiehlt sie ihm, doch lieber den ungefährlicheren Schirm einzureichen. Till liest mal wieder im Tagebuch seiner verstorbenen Frau Sofie und entdeckt, dass sich seine Frau nichts sehnlicher gewünscht hat, als dass auch Merel eine erfolgreiche Reiterin wird. Aus Angst davor, dass Merel das als ein Zeichen sehen könnte, reißt er die Seiten raus und versteckt sie. Doch der Zufall spielt Merel die Seiten in die Hände, als sie etwas für ihren Vater sucht. Marie-Claires Plan scheint zu gelingen. Sie lockt Florence zu einer Verabredung an Caspars Cabriolet, in dem sie einen kleinen Frauen-Slip wie zufällig drapiert hat. Florence ist außer sich vor Wut und kündigt Casper die Freundschaft. Marie-Claire, Chanel und Hedwig genießen ihren Triumph.
