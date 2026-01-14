Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Eine gemeine Intrige

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 40vom 14.01.2026
Eine gemeine Intrige

Eine gemeine IntrigeJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 40: Eine gemeine Intrige

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Till will sich bei einem Förderverein für eine Erfindung bewerben. Er schwankt zwischen dem aufblasbaren Anzug-Zelt und dem automatischen Regenschirm. Merel rät ihm erst zum aufblasbaren Anzug-Zelt. Als sie aber merkt, dass ihr Vater darin zu ersticken droht, empfiehlt sie ihm, doch lieber den ungefährlicheren Schirm einzureichen. Till liest mal wieder im Tagebuch seiner verstorbenen Frau Sofie und entdeckt, dass sich seine Frau nichts sehnlicher gewünscht hat, als dass auch Merel eine erfolgreiche Reiterin wird. Aus Angst davor, dass Merel das als ein Zeichen sehen könnte, reißt er die Seiten raus und versteckt sie. Doch der Zufall spielt Merel die Seiten in die Hände, als sie etwas für ihren Vater sucht. Marie-Claires Plan scheint zu gelingen. Sie lockt Florence zu einer Verabredung an Caspars Cabriolet, in dem sie einen kleinen Frauen-Slip wie zufällig drapiert hat. Florence ist außer sich vor Wut und kündigt Casper die Freundschaft. Marie-Claire, Chanel und Hedwig genießen ihren Triumph.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen