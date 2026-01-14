Amika
Folge 41: Verwechslungen
Hedwig macht Casper den Vorschlag, eine kleine Spritztour an den See zu machen. Casper willigt ein und spielt den coolen, unverletzbaren Mann. Als dann aber das Thema auf Florence kommt, bricht seine Fassade zusammen und er fängt an zu weinen. Hedwig ist beeindruckt. Und als Casper ihr gesteht, sogar einen Ring für Florence gekauft zu haben, weist sie ihn darauf hin, dass es auch noch andere Fische in den Meeren dieser Welt gibt. Und es kommt zu einem Kuss zwischen Casper und Hedwig. Marie-Claire und Chanel, die wie zufällig vorbei kommen, glauben, dass es Florence ist, die da im Kabriolett mit Casper sitzt und ihn verführt. Jan sieht, dass Amika in einem besorgniserregenden Zustand ist. Er macht sich Vorwürfe und ist umso entschlossener, Amika am nächsten Morgen auf die Weide zu bringen. Auch Merel schüttelt ihre Bedenken ab und verspricht Jan, um sieben Uhr zur Stelle zu sein. Merels Vater ahnt natürlich von all dem nichts und stellt den Wecker in fürsorglicher Vaterliebe auf zwei Stunden später.
