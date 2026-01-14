Amika
Folge 43: Erpresserische Pläne
Merel und Jan haben es endlich geschafft, Amika aus dem Stall zu befreien und ihn auf eine Weide zu bringen. Jetzt träumen beide davon, dass Merel auf Amika trainiert und bei dem Wettkampf auch Marie-Claire schlägt. Merel ist weiterhin zwiespältig. Sie hat ihrem Vater versprochen, dass sie niemals auf ein Pferd steigen wird. Hedwig taucht etwas verkrampft bei ihren Freundinnen Marie-Claire und Chanel auf. Nach kurzer Unsicherheit erklärt sie den beiden, dass Casper ihre große Liebe und sie füreinander bestimmt seien.. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, präsentiert sie den geschenkten Ring, den Casper eigentlich für Florence gekauft hatte. Marie-Claire ist verzweifelt. Oliver hat ein Gespräch zwischen seiner Mutter und seiner Schwester belauscht und weiß jetzt, dass Marie-Claire für den Zustand von Amika verantwortlich ist. Er beschließt, dieses Wissen auszunutzen und seine Schwester zu erpressen, indem er ihr seine Strafarbeit aufbürdet.
