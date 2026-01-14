Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Erpresserische Pläne

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
Erpresserische Pläne

Erpresserische PläneJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 43: Erpresserische Pläne

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel und Jan haben es endlich geschafft, Amika aus dem Stall zu befreien und ihn auf eine Weide zu bringen. Jetzt träumen beide davon, dass Merel auf Amika trainiert und bei dem Wettkampf auch Marie-Claire schlägt. Merel ist weiterhin zwiespältig. Sie hat ihrem Vater versprochen, dass sie niemals auf ein Pferd steigen wird. Hedwig taucht etwas verkrampft bei ihren Freundinnen Marie-Claire und Chanel auf. Nach kurzer Unsicherheit erklärt sie den beiden, dass Casper ihre große Liebe und sie füreinander bestimmt seien.. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, präsentiert sie den geschenkten Ring, den Casper eigentlich für Florence gekauft hatte. Marie-Claire ist verzweifelt. Oliver hat ein Gespräch zwischen seiner Mutter und seiner Schwester belauscht und weiß jetzt, dass Marie-Claire für den Zustand von Amika verantwortlich ist. Er beschließt, dieses Wissen auszunutzen und seine Schwester zu erpressen, indem er ihr seine Strafarbeit aufbürdet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 International
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen